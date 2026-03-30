 
Происшествия

Двое псковичей украли продукты в магазине, пока шли устраиваться на работу

0

Уголовное дело в отношении местных жителей, укравших товары из магазина, направили в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Гражданка предложила в ноябре 2025 года своему знакомому сходить в больницу, так как хотела устроится туда работать. Проходя мимо моста Александра Невского, расположенного рядом с торговым центром, женщина предложила зайти в продуктовый магазин. 

Находясь в магазине, она вспомнила, что у нее нет денег. Знакомый предложил ей украсть шоколадки. Женщина взяла четыре плитки шоколада и передала их другу, который спрятал украденное во внутренний карман куртки. После этого они решили взять еще сливочное масло и мыльные пузыри. 

Не оплатив товар, пара вышла из магазина. Они продали продукты питания прохожему за тысячу рублей, а мыльные пузыри женщина подарила своей годовалой дочери. В итоге до места трудоустройства воры так и не дошли. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026