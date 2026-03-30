Двое псковичей украли продукты в магазине, пока шли устраиваться на работу

Уголовное дело в отношении местных жителей, укравших товары из магазина, направили в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Гражданка предложила в ноябре 2025 года своему знакомому сходить в больницу, так как хотела устроится туда работать. Проходя мимо моста Александра Невского, расположенного рядом с торговым центром, женщина предложила зайти в продуктовый магазин.

Находясь в магазине, она вспомнила, что у нее нет денег. Знакомый предложил ей украсть шоколадки. Женщина взяла четыре плитки шоколада и передала их другу, который спрятал украденное во внутренний карман куртки. После этого они решили взять еще сливочное масло и мыльные пузыри.

Не оплатив товар, пара вышла из магазина. Они продали продукты питания прохожему за тысячу рублей, а мыльные пузыри женщина подарила своей годовалой дочери. В итоге до места трудоустройства воры так и не дошли.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.