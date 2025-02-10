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Незаконный оборот более 20 килограммов наркотиков пресекли в Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области успешно пресекли незаконную деятельность гражданина, причастного к организации наркобизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: УФСБ России по Псковской области

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2024 году фигурант, движимый корыстными интересами, вступил в состав организованной группы.

По заданию своих кураторов, в Пыталовском районе был приобретен дом, где одно из нежилых строений переоборудовали для серийного производства наркотиков. Нелегальный бизнес функционировал при помощи специального оборудования и химических веществ, полученных от организаторов через тайники.

В ходе операции сотрудники УФСБ изъяли более 20 килограммов наркотического средства — мефедрон. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается