Происшествия

Псковича задержали за кражу продуктов из магазина в праздник

Росгвардейцы задержали мужчину, который похитил товары из магазина в Пскове 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 22:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича 1982 года рождения, который пронес через кассовый узел продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.