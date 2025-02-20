Псковича задержали за кражу продуктов из магазина в праздник

Росгвардейцы задержали мужчину, который похитил товары из магазина в Пскове 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Около 22:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича 1982 года рождения, который пронес через кассовый узел продукты питания.
По факту хищения проводится проверка.