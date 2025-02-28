Происшествия

Более чем на 5,5 млн рублей обогатили псковичи дистанционных мошенников

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Дно и Великолукского района после общения с неизвестными махинаторами не досчитались в общей сложности более пяти с половиной миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленные пока злоумышленники под видом сотрудников брокерских и других организаций звонили жителям области и под предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка за счет инвестиций в Сети завладели сбережениями собеседников. Кроме того, некоторых доверчивых пользователей незнакомцы ввели в заблуждение под предлогом одалживания денег и при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе автозапчастей.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше пяти с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. В этой связи полиция настоятельно рекомендует проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать жителей региона в своих корыстных целях.