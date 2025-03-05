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Две потерявших жилье при пожаре на улице Труда в Пскове семьи временно разместят в маневренном фонде

06.03.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Две семьи, временно оставшиеся без жилья, будут размещены в маневренном фонде, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Напомним, 5 марта произошло возгорание в одной из квартир дома по улице Труда. Оперативно прибывшие на место пожарные спасли 5 человек. Еще 28 жильцов, в том числе 8 детей, эвакуировали из задымленных помещений. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

К ликвидации пожара на 18 квадратных метрах привлекали 17 специалистов и 4 единицы техники МЧС .

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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