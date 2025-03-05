Происшествия

Псковские огнеборцы спасли пять человек из горящей квартиры на улице Труда

Псковские огнеборцы спасли пять человек из горящей квартиры на улице Труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возгорание произошло в одной из квартир дома по улице Труда. Оперативно прибывшие на место пожарные спасли 5 человек. Еще 28 жильцов, в том числе 8 детей, эвакуировали из задымленных помещений. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

К ликвидации пожара на 18 квадратных метрах привлекали 17 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.

Причину возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории.