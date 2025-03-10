Происшествия

Жителю Пскова дали три года условно за хранение наркотиков

36-летний пскович получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно за заказ наркотиков с мобильного телефона, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что мужчина заказал наркотическое средство «соль» массой 1,19 грамма с мобильного телефона в сети «Интернет» с целью последующего употребления, но был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области у дома №56 по улице Карбышева города Пскова 2 ноября 2024 года.

Приговором Псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). По итогам рассмотрения дела суд вынес решение назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.