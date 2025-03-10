Происшествия

Псковичи повелись на уловки мошенников и лишились около миллиона рублей

В результате мошеннических действий злоумышленников жители Псковской области не досчитались в общей сложности около миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Псковского района и Стругокрасненского округа звонили неизвестные, которые под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети. Другим собеседникам они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытку несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета». А кого-то аферисты обманули при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.