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Слабослышащий 17-летний подросток в черной футболке пропал в Острове

13.03.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

15-летний Иван Бойков пропал в Острове. 12 марта подросток вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, темно-русые волосы, серые глаза. Имеет инвалидность по слуху и нуждается в медицинской помощи.

Подросток был одет в черную футболку, серые спортивные штаны и синие носки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
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