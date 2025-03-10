Происшествия

Ружье с прицелом и винтовку изъяли у псковича на даче

Ружье и винтовку изъяли у псковича на даче в Печорском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники МО МВД России «Печорский» в ходе обыска в дачном доме у безработного псковича 1965 года рождения обнаружили и изъяли незарегистрированные двуствольное охотничье ружье с оптическим прицелом и мелкокалиберную винтовку, а также патроны разных калибров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В рамках расследования полицейским кроме прочего предстоит выяснить происхождение данного оружия и боеприпасов.