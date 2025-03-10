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Жительниц Великого Новгорода осудили в Невеле за совершение 234 наркопреступлений

Жительниц Великого Новгорода осудили за 234 особо тяжких преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в составе организованной преступной группы, совершенные на территории Тверской и Псковской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

14 марта Невельский районный суд провозгласил приговор в отношении жительниц Великого Новгорода, женщин 1997 и 1996 годов рождения.

Каждая в отдельности признана виновной в совершении 202 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, а именно в совершении покушений на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в значительном размере организованной группой, а также в совершении 32 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, — в совершении покушений на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в крупном размере.

Установлено, что в июле 2023 года подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, на территории города Нелидово Тверской области и в городе Невеле Псковской области помещали в тайники-закладки различные наркотические вещества, предварительно расфасованные ими на условные разовые дозы для непосредственного сбыта потребителям, однако довести свой преступный план до конца у них не получилось, так как 7 июля 2023 года во время очередной закладки наркотического средства в Невеле женщины были задержаны, а оборудованные ими тайники-закладки с наркотическими средствами обнаружили, их содержимое изъято.

При проведении личного досмотра у них обнаружили и изъяли различные наркотические средства в крупном и значительных размерах. Помимо этого, при осмотре автомашины, на которой подсудимые прибыли в Невель, сотрудники полиции также обнаружили наркотические средства, сбыт которых женщины планировали произвести в других населенных пунктах на территории Псковской области.

Уголовное дело в количестве 191 тома поступило в Невельский районный суд из прокуратуры Псковской области с утвержденным обвинительным заключением 29 марта 2024 года.

Свою вину подсудимые в суде полностью признали. Учитывая все обстоятельства по делу каждой из подсудимых, назначено окончательное наказание по совокупности совершенных ими преступлений в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.