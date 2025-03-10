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В полиции рассказали, как обезопасить ребенка от мошенников

24.03.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Для ребёнка безопаснее завести несколько почтовых ящиков, по крайней мере два, следует из материалов МВД РФ.

«Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от тех людей, которых ты знаешь, а "публичный" электронный адрес используй для регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и другие интернет-услуги», - говорится в документах.

Правоохранители поясняют, что мошенники пользуются невнимательностью ребёнка и зачастую под рассылками распространяют фишинги, поэтому чтобы оградить детей от потенциального обмана, необходимо создать отдельную «публичную» почту, доступ к которой также будет у родителей, пишет РИА Новости.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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