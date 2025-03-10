Происшествия

Двое подозреваемых в кражах задержаны в один день в псковском магазине

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 23 марта получили сигнал тревоги из магазина на улице Труда. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые пытались покинуть магазин, не оплатив товары, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Первым задержанным оказался 39-летний житель Пскова, который пытался вынести алкогольные напитки без оплаты. Спустя некоторое время был задержан второй подозреваемый — 40-летний мужчина, похитивший продукты. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

По факту случившегося проводятся проверки.