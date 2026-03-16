Два пожара произошло в Псковской области из-за отопительной печи на выходных

Два возгорание произошло на территории региона из-за отопительной печи в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

14 марта, в субботу, огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в бане на улице Германа в Порхове. От огня пострадала стена, баня закопчена по всей площади. Предположительной причиной стал недостаток изготовления отопительной печи.

На следующий день в 19:50 поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме в Пореченской волости Великолукского муниципального округа, вблизи озера Чистое. Огонь повредил кровлю, имеется прогар в потолочном перекрытии. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, жилой дом спасён.