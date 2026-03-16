 
Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области из-за отопительной печи на выходных

0

Два возгорание произошло на территории региона из-за отопительной печи в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

14 марта, в субботу, огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание в бане на улице Германа в Порхове. От огня пострадала стена, баня закопчена по всей площади. Предположительной причиной стал недостаток изготовления отопительной печи.

На следующий день в 19:50 поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме в Пореченской волости Великолукского муниципального округа, вблизи озера Чистое. Огонь повредил кровлю, имеется прогар в потолочном перекрытии. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, жилой дом спасён.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026