Subaru Forester сгорел в великолукской деревне Урицкое

Возгорание на улице Центральная в деревне Урицкое Великолукского муниципального округа произошло 13 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9:34. Огонь уничтожил гараж и автомобиль Subaru Forester 2006 года выпуска. Возможной причиной стала неисправность бензинового генератора.

Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и специалистов МЧС России в составе шести специалистов и двух единиц техники, спасены две хозяйственные постройки.