Мошенники под предлогом покупки валюты в играх выманили деньги у юных псковских геймеров

Неизвестные злоумышленники по телефону и в мессенджерах обратились к нескольким жителям Пскова, представляясь правоохранителями, сотрудниками банковской сферы и представителями других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В частности, они настоятельно рекомендовали собеседникам якобы во избежание серьезных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасный счет». Некоторых пользователей аферисты лишили денег под предлогом освобождения от ответственности за оказание помощи неким террористам. Кому-то из пользователей мошенники обещали организовать предоставление услуг интимного характера. Поддались на уловки махинаторов и отдельные юные геймеры, которым было предложено приобрести игровую валюту для одной популярной интернет-игры.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

