 
Происшествия

В Гдовском округе на выходных утонули два рыбака

Два человека утонули в Чудском озере в Гдовском округе на выходных. Предварительно установили, что погибшие отправились на рыбалку и провалились под тонкий лёд во время ловли рыбы. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводят проверки по данным фактам, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области

В регионе установилась положительная температура воздуха, и это вызвало подтаивание льда на водоёмах. В связи с этим выходить на лёд категорически запрещается. Несмотря на предупреждения, некоторые граждане продолжают выходить на тонкий лёд, подвергая свою жизнь опасности.

Региональное следственное управление напоминает, что для предотвращения трагических происшествий на воде необходимо соблюдать правила безопасности и избегать выхода на тонкий подтаявший лед.

