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Два жилых дома спасли пожарные в бежаницкой деревне Заполье

24.03.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

Возгорание в бесхозном строении произошло в деревне Заполье Бежаницкого муниципального округа 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13.04. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 3 специалиста и 1 единица техники.

Ранее, в 10.37, в Великих Луках на улице Солецкая произошло возгорание в неэксплуатируемом строение. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли три гаража. Возгорание ликвидировали 10 специалистов и 2 единицы техники.

Вечером, в 20.31, в деревне Сорокино Красногородского муниципального округа произошло возгорание нежилого дома. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 4 специалиста и 1 единица техники.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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