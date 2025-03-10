Происшествия

Жителя Великих Лук признали виновным в краже с банковского счета

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с банковского счета. Согласно материалам дела, в январе 2025 года подсудимый обнаружил потерянную банковскую карту в торговом центре города и использовал её для оплаты покупок на сумму 4283 рубля 25 копеек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание положительные характеристики подсудимого, его поведение после совершения преступления, а также добровольное возмещение ущерба потерпевшей. С учетом этих обстоятельств суд применил статью 64 Уголовного кодекса РФ и назначил штраф в размере 12 000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.