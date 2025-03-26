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Преподаватель из великолукской академии лишилась свободы за получение взяток

Преподаватель из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии лишилась свободы на 4 года за получение взяток от студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в период с ноября 2019 года по май 2023 года обвиняемая, пользуясь своим должностным положением и имеющимся у нее авторитетом, обращалась к преподавателям академии с просьбой выставить в экзаменационные (зачетные) ведомости, экзаменационные листы и зачетную книжку девяти студентов положительные отметки об успешной сдаче ими зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик без фактического присутствия этих студентов и проверки их теоретических знаний. За это получила от студентов взятки в виде денег в размере от 16 000 до 113 000 рублей.

Она же совершила служебный подлог из корыстной заинтересованности, то есть удостоверила своей подписью экзаменационные (зачетные) ведомости, в которые были внесены ложные сведения о сдаче студенткой ВГСХА в городе Великие Луки экзаменов, зачетов и курсовой работы, что дало возможность студентке продолжить обучение.

За указанные действия жительница Псковской области осуждена Великолукским городским судом за совершение девяти преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и одного преступления по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Женщине назначено основное наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 20 000 рублей с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года.

Основное наказание в виде лишения свободы судом постановлено в соответствии со статьей 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком на 3 года.