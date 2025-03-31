Происшествия

Мужчина с инвалидностью по зрению пропал в Пскове

62-летний Сергей Козлов пропал в Пскове. 2 апреля он ушел из больницы и не вернулся домой, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 190 сантиметров, плотное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Одет был в черную куртку, предположительно, желтую футболку и бежевые штаны. Сергей Козлов нуждается в медицинской помощи и имеет инвалидность по зрению.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.