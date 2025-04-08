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Виктор Антонов о задержании ректора ПсковГУ: Такая слава авторитета не прибавит

Задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильной негативно отразится на репутации Псковской области. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов озвучил в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Печально все это. Рано говорить про мотивы этого задержания. То, что происходит, наверное, это плохо для нас всех, для Псковской области, для руководства, для простых жителей. Слава эта никому, естественно, не прибавляет ни здоровья, ни авторитета. Переживаю вместе со всеми», — сказал Виктор Антонов.

Напомним, вчера, 8 апреля, ректора задержали сотрудники правоохранительных органов.

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По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.