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Против замначальника ГИБДД Псковской области возбуждено уголовное дело за превышение полномочий

По материалам Управления ФСБ России по Псковской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области СУ СК России по Псковской области в отношении заместителя начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 год к фигуранту обратилось неустановленное лицо, которое сообщило, что в Опочецком районе Псковской области инспекторами группы ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» остановлен водитель, перемещающий без разрешительных документов крупногабаритный груз.

Фигурант дал своим подчиненным указание прекратить проверку законности перевозки крупногабаритного груза в Опочке, несмотря на отсутствие у водителя необходимых документов. Это позволило водителю избежать административной ответственности.

Таким образом, фигурант помог неустановленному лицу избежать ответственности за фактически совершённое административное правонарушение, что привело к уклонению последнего от предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.