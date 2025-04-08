Происшествия

Сруб и хозпостройка горели в пустошкинской деревне Коськово

Возгорание сруба и хозяйственной постройки общей площадью 45 квадратных метров произошло в деревне Коськово Пустошкинского района 9 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в 11:21. Пожарные МЧС России в составе 5 специалистов и 2 единиц техники ликвидировали возгорание. Возможной причиной стало короткое замыкание на линии электропередачи.

Днем пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани площадью 15 квадратных метров в деревне Колесниково Невельского муниципального округа. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. На месте работали 5 специалистов МЧС России и 2 единицы техники, которые спасли жилой дом и хозяйственную постройку.