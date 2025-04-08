Происшествия

Великолучанин напал на бывшую сожительницу и похитил у неё деньги

Великолукским городским судом 12 апреля рассмотрено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего гражданина, обвиняемого в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Согласно материалам следствия, 9 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к своей бывшей сожительнице, требуя перевести ему деньги с её банковского счёта. Женщина выполнила требование, переведя 26 тысяч рублей, после чего мужчина скрылся.

Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале в Новосокольниках, пытаясь покинуть регион. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 9 июня 2025 года.