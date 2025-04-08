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Великолучанин сломал височную кость мужчине у входа в Дом культуры «Железнодорожников»

14.04.2025 09:48|ПсковКомментариев: 0

Жителя Великих Лук будут судить за избиение мужчины, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. 

Установлено, что 30 декабря 2024 года у входа в Дом культуры «Железнодорожников» на почве личных неприязненных отношений местный житель в ходе словесного конфликта ударил рукой ранее незнакомого мужчину, причинив ему закрытый линейный перелом височной кости справа с переходом на пирамидную кость, ушиб головного мозга, височной доли справа с формированием острой пластинчатой субдуральной гематомы в лобновисочно-теменных долях, субарахноидальное кровоизлияние со смещением срединных структур мозга.

Санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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