Происшествия

66-летний великолучанин изрезал ножом сожительницу и знакомого и ответит в суде

Мужчина из Великих Лук попал под суд за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы и знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года 66-летний местный житель, находясь по месту жительства, распивал спиртные напитки со своей сожительницей и знакомым. Спустя время они поссорились и 66-летний мужчина ударил свою сожительницу ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью, а в дальнейшем этим же кухонным ножом нанес три ранения по телу своего знакомого, два из которых причинили тяжкий вред здоровью.

Санкция пункта «б» части 3 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.