Происшествия

Мусоросборочная камера горела на улице Шестака в Пскове

Возгорание в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома на улице Шестака в Пскове произошло 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14:56. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали 8 специалистов МЧС России и 3 единицы техники.

Ранее, в 7:47 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Демя Новосокольнического района. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. К ликвидации привлекались 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Ночью, в 2:16 в Печорах в Сельском переулке произошло возгорание в хозяйственной постройке. Возможная причина - аварийный режим работы печного оборудования. Пожарные спасли жилой дом. К ликвидации привлекали 7 специалистов противопожарной службы области и 2 единицы техники.