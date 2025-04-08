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Старший помощник прокурора: Ректор-коррупционер — это чрезвычайная ситуация

Ректор-коррупционер — это чрезвычайная ситуация. Такое мнение старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова высказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Дело ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, действительно, получило колоссальный резонанс. И в принципе понятно, почему. Это человек, который возглавлял один из передовых вузов у нас в регионе и в стране. В принципе ректор университета — это человек, который в какой-то степени формирует государственную политику где-то на своем уровне. И такое допустить в своей работе, стать коррупционером, наверное, немного чрезвычайная ситуация. И поэтому федеральные СМИ подхватили эту новость и стали ее раскручивать», – сказала Рахиба Сулейманова.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.