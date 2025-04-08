Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ

Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«Задержание Натальи Ильиной подтверждаем... Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», - говорится в сообщении.
Напомним, 8 апреля, ректора задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.