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Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ

10.04.2025 09:31|ПсковКомментариев: 0

Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Задержание Натальи Ильиной подтверждаем... Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля, ректора задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. 

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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