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Жителя Дно заключили под стражу по обвинению в убийстве пасынка

Дновский районный суд рассмотрел ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве пасынка (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Согласно поступившему в суд материалу, 11 апреля пострадавший находился в гостях у своей матери и ее сожителя, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта хозяин дома ударил сына своей сожительницы ножом в туловище. Спасаясь от нападения, пострадавший выбежал из дома во двор, где скончался от полученных повреждений.

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Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 10 июня 2025 года.