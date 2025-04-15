Происшествия

Тело утонувшего мужчины обнаружили в Красногородском районе

Тело утонувшего мужчины обнаружили в Красногородском районе псковские специалисты МЧС России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«Сегодня специалистами применения беспилотных авиасистем Главного управления МЧС России по Псковской области, водолазной группы поисково-спасательного отряда города Пскова и сотрудниками полиции в результате совместных поисковых мероприятий было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1965 года рождения, утонувшего на озере Малолеска Красногородского района», - сообщили в МЧС.

Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работают правоохранительные органы.