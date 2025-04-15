Происшествия

Продолжается поиск псковички, пропавшей после ссоры с сожителем

ОМВД России по Псковскому району разыскивает пропавшую без вести Наталью Цветкову. Жительница Псковской области после ссоры со своим сожителем ушла от него на перекрестке дорог около деревни Лопатово Псковского района, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ОМВД по району.

Фото: ОМВД по Псковскому району

У Натальи Цветковой среднее телосложение, темно-русые волосы, тёмные глаза. Из отличительных признаков у гражданки в районе верхней губы есть родинка, а также имеется послеоперационный шрам в районе живота справа. Одета в матерчатые штаны в полоску черно-белого цвета, желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги.

У женщины при себе находились полиэтиленовый пакет, туфли белого цвета, мобильный телефон Nokiа в корпусе черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.