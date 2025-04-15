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Подросток в серой кофте с ромбами пропал в Палкино

24.04.2025 10:13|ПсковКомментариев: 0

12-летний Рафаэль Мартен пропал в поселке Палкино, с 23 апреля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Одет был в серую с черными ромбами кофту, черные брюки, темно-серые с оранжевыми вставками кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
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