Происшествия

Подросток в серой кофте с ромбами пропал в Палкино

12-летний Рафаэль Мартен пропал в поселке Палкино, с 23 апреля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Одет был в серую с черными ромбами кофту, черные брюки, темно-серые с оранжевыми вставками кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.