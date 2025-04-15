Происшествия

Водитель грузовика псковской компании умер в машине в Ростовской области

Водитель грузовика псковской компании «АВТранспорт» умер в машине, находясь в командировке в Ростовской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Работник транспортной компании, водитель грузового автомобиля, скончался в своей машине, находясь в командировке. В вечернее время, закончив движение по федеральной трассе, водитель остановился на отдых на оборудованной стоянке.

На следующий день обнаружилось, что транспортное средство не двигалось, водитель на связь не выходил. Были вызваны сотрудники МЧС и полиции, которые обнаружили 49-летнего мужчину без признаков жизни. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Предварительная причина смерти работника – оторвавшийся тромб.