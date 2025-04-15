Происшествия

Прокуроры оштрафовали руководство железнодорожной организации на 32 тысячи рублей

Псковская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений трудового законодательства в эксплуатационном локомотивном депо Дно филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



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Установлено, что в депо несвоевременно выдаются средства индивидуальной защиты, допускаются нарушения порядка ведения личных карточек учета средств индивидуальной защиты работников и прохождения периодического медицинского осмотра, в трудовые договоры не включаются все необходимые сведения и условия, работники депо привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без учета фактически отработанного времени.

В этой связи транспортный прокурор внес представление руководителю депо. Кроме того, в отношении начальника депо вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.ч. 1 и 4 ст. 5.27 КоАП РФ и ч.ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, государственных нормативных требований охраны труда).

По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены

к дисциплинарной и административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 32000 рублей.

Как сообщают в прокуратуре, нарушения устранены.