Происшествия

16 псковичей смертельно отравились за первый квартал 2025 года

В первом квартале 2025 года в Псковской области зарегистрировали 65 острых отравлений химической этиологии, летальным исходом закончилось 16 отравлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Среди мужчин – 34 случая отравлений, среди женщин – 31. Показатель составляет 11,3 на 100 тысяч населения, что незначительно выше аналогичного периода прошлого года, отметили в ведомстве.

В структуре отравлений выделено четыре группы причин:

Лекарственными препаратами; Спиртосодержащей продукцией; Наркотическими веществами; Другими мониторируемыми видами.

Преобладают отравления лекарственными препаратами – 40% случаев. Отравления курительными смесями не зарегистрированы.

Среди детей до 14 лет зарегистрировали 18 отравлений. В подавляющем большинстве случаев причиной послужил ошибочный прием лекарственных препаратов.

У взрослых чаще всего обстоятельства отравления случайные: с целью опьянения или из-за ошибочного приема препаратов, при самолечении, от побочного действия лекарств или их непереносимости; значительно реже – причины преднамеренные или неопределенные.

«Существенно снизилась смертность от отравлений. В первом квартале 2025 года летальным исходом закончилось 16 отравлений. Все случаи – среди взрослых. Массовые отравления в первом квартале 2025 года не зарегистрированы», - отметили в Роспотребнадзоре.