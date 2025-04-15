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Великолучанин отработает 20 часов за долг в 85 тысяч рублей

37-летний великолучанин отработает 20 часов за долг в 85 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины возбуждено исполнительное производство, согласно судебному приказу он должен был выплачивать 1/4 от всех видов дохода в пользу несовершеннолетнего ребенка. Мужчина официально не работал, поиском заработка не занимался. Алименты выплачивал не в полном объеме, накопив долг порядка 85 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель привлек гражданина к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Мировой судья назначал наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. Мужчина, получив направление от судебных приставов, будет работать на благо своего города.