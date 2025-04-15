Происшествия

Вдове сотрудника «РЖД» в Пскове выплатили почти 2 миллиона рублей

По иску Псковского транспортного прокурора несчастный случай с работником ОАО «РЖД» признан производственным. Вдове погибшего выплачена компенсация более 1,7 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране труда в Псковском участке производства Санкт-Петербург - Витебской не механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ - филиала ОАО «РЖД».

Поводом для проведения надзорных мероприятий стало обращение супруги погибшего при исполнении трудовых обязанностей докера-механизатора участка.

Установлено, что в феврале 2023 года в ходе выполнения погрузочно-разгрузочных работ мужчина упал с высоты трёх метров с прицепа автомобиля и скончался на месте. Работодателем не был обеспечен надлежащий контроль за соблюдением требований охраны труда и состоянием условий на рабочем месте.

Несмотря на нарушения, организация отказалась квалифицировать происшествие несчастным случаем на производстве.

Псковский транспортный прокурор внес представление начальнику участка, которое оставлено без удовлетворения.

Для восстановления нарушенных прав вдовы погибшего работника прокуратура направила в суд исковое заявление.

Гдовский районный суд Псковской области удовлетворил иск в полном объеме. Апелляционная и кассационная инстанции оставили судебный акт без изменения. Решение исполнено: работодателем составлен акт о несчастном случае на производстве, в результате вдове погибшего выплачена компенсация морального вреда в размере более 1,7 миллионов рублей.