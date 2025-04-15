Происшествия

Мусорный контейнер горел на улице Труда в Пскове

Возгорание пластикового мусорного контейнера на мусоросборочной площадке произошло на улице Труда в Пскове 1 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

В 8:19 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Солнечная в деревне Демидово Великолукского района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцам удалось спасти два жилых дома, две хозяйственные постройки и автомобиль.

Днем поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Теребище Псковского района. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.

В 19:28 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения площадью 9 квадратных метров на улице Лаврино в Великих Луках. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники, спасена баня.

В 2:03 поступило сообщение о возгорании нежилого дома и хозяйственной постройки в деревне Болгатово Опочецкого муниципального округа. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасена хозяйственная постройка.