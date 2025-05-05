Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи псковского садоводства «Рижское»

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны идентифицировал поисково-спасательный отряд города Пскова в Псковском районе 1 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Артиллерийский снаряд калибра 50 мм идентифицировали по фото вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Рижское».

А 2 мая группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в Себеже по фотографии идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 102 мм времён Великой Отечественной войны.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).