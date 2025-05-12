Происшествия

Трое мужчин наказаны за организацию незаконного пребывания иностранцев в Печорах

Жителя Москвы, жителя Тверской области и гражданина Республики Таджикистан наказали за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Печорах (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что на территории города Печоры они организовали незаконное пребывание и трудовую деятельность граждан Таджикистана.

Суд признал мужчин виновными в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы: москвичу — на срок 2 года, жителю Тверской области — на срок 1 год 6 месяцев, которые на основании статьи 73 УК РФ постановлено считать условными, а гражданину Таджикистана — в виде реального лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.