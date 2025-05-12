Происшествия

Житель Новоржевского района лишился свободы за кражу велосипеда

Новоржевский районный прокурор поддержал обвинение против мужчины, подозреваемого в краже велосипеда, согласно части 1 статьи 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Фото: Архив ПЛН

Расследование установило, что в октябре 2024 года обвиняемый, имея неоднократные судимости, похитил велосипед марки Stels с придомовой территории частного дома №50 на улице Германа в городе Новоржеве. Обвиняемый признал свою вину и оказывал содействие органам предварительного расследования. Уголовное дело рассматривалось мировыми судьями судебного участка №9, уполномоченного по территориям Новоржевского района.

Государственное обвинение убедительно доказало вину злоумышленника. Учитывая признание вины и ряд смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком один год три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным ограничением свободы на семь месяцев восемнадцать дней.

Решение суда вступило в законную силу, поскольку стороны не подавали апелляционную жалобу.