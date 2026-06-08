В Крыму после атаки дрона эвакуируют пассажиров всех поездов

Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы после атаки дрона на поезд Москва — Симферополь. Пассажиров трех поездов доставляют автобусами в Симферополь, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале.

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«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы. В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов: №68 Москва — Симферополь, отправлением 6 июня, №77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня, №7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня», — говорится в сообщении.



Перевозчик уточнил, что по состоянию на 6:00 мск остановлены поезда в Крым: №316 Адлер — Симферополь, отправлением 7 июня, задержан на 3,5 часа, №25 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 7 июня, задержка около 2 часа, №92 Москва — Севастополь, отправлением 6 июня, задержан на 3 часа, №173 Москва — Евпатория, отправлением 6 июня, задержан на 2,5 часа, №28 Москва — Симферополь, отправлением 7 июня, задержан на 1,5 часа.



По направлению из Крыма остановлены поезда: №92 Севастополь — Москва, отправлением 7 июня, задержка около 7 часов, №98 Симферополь — Москва, отправлением 8 июня, задержан на 4,5 часа, №184 Севастополь — Мурманск, отправлением 8 июня, задержка около 6 часов.



Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру: 8-919-899-87-33.



Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали, решается вопрос их доставки на автобусах, пишет ТАСС.