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Продолжается розыск детей из Великих Лук

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Сотрудниками ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведется работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Павел Матросов и Валентина Корик были похищены в возрасте 10 лет в Великих Луках 29 января 2007 года. МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

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