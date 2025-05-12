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Адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление о возбуждении уголовного дела

Адвокат экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной пытается оспорить постановление следователя о возбуждении уголовного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский городской суд поступила жалоба адвоката, представляющего интересы находящейся под стражей Натальи Ильиной, на постановление старшего следователя о возбуждении уголовного дела от 7 апреля по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Указанное постановление оспаривается на предмет незаконности и необоснованности.

Рассмотрение жалобы назначено на 27 мая.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Позже стало известно, что арестованная по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшая ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина избирается в члены-корреспонденты РАН и продолжает состоять в списке кандидатов.

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