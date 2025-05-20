Происшествия

Кассир магазина в Печорах предстанет перед судом за кражу выручки

Жительница города Печоры обвиняется в присвоении чужого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района.

В ходе дознания установлено, что в январе женщина, находясь на рабочем месте в магазине, где она работала продавцом-кассиром, систематически в течение нескольких дней присваивала денежные средства из кассы, фиктивно аннулируя чеки об оплате товара покупателями. При этом кассир не знала, что все ее противоправные действия фиксировались системой безопасности магазина, в связи с чем были выявлены руководством.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Ей может грозить наказание до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в мировой суд Печорского района для рассмотрения по существу.