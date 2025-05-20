Происшествия

Псковичка заполучила ключи соседей и похитила деньги

В областном центре полицией по горячим следам раскрыта кража денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове днем 19 мая из комнаты одного из городских общежитий у супружеской пары были похищены деньги в сумме более 30 тысяч рублей. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В кратчайшие сроки установлена гражданка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась соседка потерпевших - безработная ранее судимая псковичка 1989 года рождения. По версии следствия, подозреваемая заметила, где ее соседи, уходя, оставляют ключ от жилья. И в их отсутствие, воспользовавшись дубликатом ключа, проникла в чужую комнату, откуда и похитила деньги, которые потратила на свои нужды.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.