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Себежский суд оштрафовал россиянина за дискредитацию ВС РФ

Себежский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении гражданина Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

19 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на КПП «Долосцы» Себежского района выявили гражданина Российской Федерации, который 2 марта 2023 года, находясь на территории Московской области, при помощи своего мобильного телефона в Telegram в открытом доступе разместил комментарии, в которых содержится информация, направленная на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Постановлением Себежского районного суда гражданин Российской Федерации признан виновным и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.