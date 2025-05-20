Происшествия

Великолучанка предстанет перед судом за удар мужа туркой по голове во время ссоры

Прокурором города Великие Луки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая нанесла легкий вред здоровью своему супругу с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки.

Как установило дознание, инцидент произошел в середине марта 2025 года, когда супруги, занимаясь уборкой квартиры, поссорились. Супругу не понравилось, что жена бросила мокрое полотенце на пол. В ответ он, испытывая обиду, поднял полотенце и ударил им по лицу супруги, находившейся у раковины.

В ответ на агрессию, женщина, держа в руке медную турку, нанесла удар по голове своему супругу, в результате чего он получил травмы, повлекшие легкий вред его здоровью. Потерпевший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 2-х лет.